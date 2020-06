Seria A – La FIGC ribadisce il no al blocco delle retrocessioni

ULTIME NEWS – Come riporta quest’oggi il quotidiano Il Mattino, la FIGC ha ribadito il no al blocco delle retrocessioni.

Questa ipotesi era stata paventata nei giorni scorsi dalla Lega Calcio Serie A. Infatti, ben 16 club avevano votato a favore dello stop delle retrocessioni. Domani c’è il consiglio federale, e questa ipotesi verrà bocciata.

Nel frattempo oggi in casa Milan, ricorre il compleanno di un grande ex terzino: Marcos Cafu. Per non perderti nulla al riguardo, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓