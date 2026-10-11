Spazio alle dichiarazioni pre-partita al 'Mapei Stadium': i neroverdi guidati dal tecnico romano hanno già battuto in casa la Juventus (3-2) in questa stagione
Alberto Aquilani, allenatore neroverde, ha parlato a 'Sky Sport' nel pre-partita di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sassuolo-Milan, le parole di Aquilani
"Perché ho tanta scelta. Van den Bempt è un giocatore che ho voluto e che aveva bisogno di ritrovare un po' la condizione: si è allenato bene in questa pausa e oggi lo vedo pronto. Adzic sta molto bene, ha fatto bene anche in nazionale ed è in fiducia, quindi è giusto puntare su di lui. Ma la cosa che mi soddisfa di più è che in panchina ho giocatori che in qualsiasi momento possono entrarmi e darmi una mano" "Noi ci siamo allenati molto bene, abbiamo analizzato la partita di Monza, abbiamo visto le cose buone che abbiamo fatto e abbiamo visto gli errori. Quindi mi auguro che oggi ripartiamo, perché le prestazioni ci sono sempre state: adesso bisogna capire che quello che è mancato a Monza è stato un po' di cinismo, e quindi mi aspetto che sia davanti che dietro, nelle due aree, saremo più cinici".
Su Sebastiano Esposito
"È un ragazzo che sa fare un po' tutto lì davanti: può giocare dentro, può giocare fuori. Io lo preferisco un po' più dentro, mi piace molto come lega il gioco . Un aspetto su cui vogliamo migliorare è quello di non venire sempre troppo incontro, ma di riattaccare poi lo spazio, perché ha le capacità fisiche per farlo. Sta facendo molto bene. Adesso ci auguriamo che continui così e poi andremo a mettere sempre qualcosina in più, perché deve raggiungere un livello ancora più importante"
Sulla partita
"Ma sai, quando affronti queste squadre c'è sempre la curiosità di capire a che livello sei. Quindi mi auguro che riusciremo a competere, così come abbiamo fatto con la Juventus, usando le nostre armi. Ovviamente loro sono una squadra molto forte, però quello che facciamo secondo me ha valore e se lo facciamo con energia e con coraggio possiamo metterli in difficoltà".
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