Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia per Sassuolo-Milan, match di cartello valevole per la 6^ giornata della Serie A 2026-2027. Il fischio d'inizio, programmato per le ore 18:00, vedrà contrapposti l'undici neroverde di Alberto Aquilani e la formazione rossonera guidata dal tecnico portoghese Rúben Amorim. Le due società arrivano a questo scontro con stati d'animo e assetti profondamente rinnovati: le formazioni ufficiali appena diramate confermano non solo il recupero di pedine fondamentali per i padroni di casa, ma anche una vera e propria rivoluzione tattica sulla sponda milanista, pensata per scardinare la tradizione storicamente ostica del fortino emiliano.

Qui Sassuolo: Aquilani si affida al fattore Berardi

L'allenatore dei neroverdi Alberto Aquilani, grande ex della sfida avendo vestito la maglia del Milan nella stagione 2011-2012, si trova a gestire una pesante emergenza in infermeria. Il tecnico romano dovrà infatti fare a meno dei difensori Jay Idzes, Edoardo Pieragnolo e Yeferson Paz, ai quali si aggiungono le assenze a centrocampo di Daniel Boloca e Ismaël Koné. Le buone notizie arrivano però dalla porta, con il regolare recupero di Arijanet Murić tra i pali.

La chiave tattica del Sassuolo risiede nel coraggio: maglia da titolare dal 1' per il giovane Vasilije Adžić, tra le note più liete e propositive di questo avvio di campionato. Davanti, spazio al tridente "pesante" guidato dall'uomo simbolo Domenico Berardi. I numeri del capitano neroverde contro il Diavolo sono da autentico spauracchio: in 21 incroci ufficiali tra Serie A e Coppa Italia, l'esterno calabrese ha collezionato 12 gol (ben 9 segnati tra le mura amiche del Mapei Stadium) e 9 assist complessivi.

Qui Milan: la rivoluzione tattica di Rúben Amorim

In casa rossonera, Rúben Amorim deve fare i conti con l'indisponibilità del secondo portiere Pietro Terracciano, fermato da un trauma alla spalla destra; al suo posto viene aggregato per la prima volta il giovane talento francese Léo Paul Bouyer. Rimane ancora out Alexis Saelemaekers, il cui percorso terapeutico si sposterà presto in sala operatoria per sanare la grave distorsione alla caviglia destra che ha compromesso la stabilità dell'articolazione.

La vera sorpresa di giornata è tuttavia l'abbandono del collaudato 3-4-2-1 in favore di un compatto 4-4-1-1. Linea difensiva a quattro dove Matteo Gabbia prende il posto di Koni De Winter al fianco di Strahinja Pavlović, mentre Pervis Estupiñán si riprende la corsia mancina dopo lo spavento al ginocchio accusato durante gli impegni con la propria Nazionale.

Sulle corsie esterne di centrocampo Amorim sceglie la velocità pura di Samuel Chukwueze e l'imprevedibilità di Diego Moreira, concedendo un turno di riposo iniziale a Luka Modrić: la cerniera mediana sarà retta da Yunus Musah e Adrien Rabiot. In avanti, Christian Pulisic agirà da raccordo sulla trequarti alle spalle del terminale offensivo Gonçalo Ramos, reduce da una sosta Nazionali esaltante condita da 3 reti in 3 apparizioni.

Sassuolo-Milan: le formazioni ufficiali del Mapei Stadium

): Murić; Van der Brempt, Ćaleta-Car, Leysen, Doig; Adžić, Matić, Bakola; Berardi, Se. Esposito, Laurienté.: Satalino, Turati, Cinquegrano, Candé, Odenthal, Walukiewicz, Obrador, Ghion, Lipani, Sulemana, Thorstvedt, Domínguez, Pierini, Volpato, Bowie, Skjellerup.: Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlović, Estupiñán; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. A disposizione: Bouyer, Torriani, F. Terracciano, Tomori, De Winter, Diawara, Bartesaghi, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Modrić, Cisse, Hutchinson, Camarda. Allenatore: Amorim.

I precedenti storici e l'incognita Fourneau

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Dove vedere Sassuolo-Milan in TV e streaming

Il Mapei Stadium evoca ricordi amari per i rossoneri, che nell'ultimo precedente dello scorso campionato capitolarono per 2-0 sotto i colpi di Berardi e Laurienté. A dirigere l'incontro sarà il signor Francesco Fourneau della Sezione A.I.A. di Roma 1. I precedenti incroci tra il Sassuolo e il fischietto romano sorridono sensibilmente agli emiliani, da lui diretti in 11 occasioni con un bilancio di 7 vittorie, 2 pareggi e sole 2 sconfitte (l'ultimo incrocio risale al successo per 2-1 contro il Como del 17 aprile 2026).Più esiguo ma immacolato il bilancio di Fourneau con la squadra meneghina: in 7 direzioni complessive il Milan è ancora imbattuto, avendo ottenuto 4 vittorie e 3 pareggi. L'ultimo incrocio ufficiale con i rossoneri risale al 21 marzo 2026, nel pirotecnico 3-2 di San Siro contro il Torino deciso dalle marcature di Pavlović, Rabiot e Fofana.La sfida delle ore 18:00 del Mapei Stadium sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di. Gli appassionati potranno assistere al match anche in streaming mediante le rispettive piattaforme digitali. Per chi preferisse invece un aggiornamento minuto per minuto in tempo reale, la cronaca live testuale sarà disponibile gratuitamente su