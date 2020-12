Sampdoria-Milan 1-2: Kessié è MVP del match di ‘Marassi’ | Serie A News

Sampdoria-Milan 1-2: Kessié il migliore in campo tra i rossoneri

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Franck Kessié, centrocampista ivoriano, è stato giudicato miglior giocatore di Sampdoria-Milan 1-2 ieri sera al ‘Luigi Ferraris‘ di Genova. Ecco il commento del Milan, attraverso il proprio sito web, sulla scelta dei tifosi di indicare Kessié come MVP della partita del Diavolo.

“Dominante a centrocampo e glaciale dal dischetto. Franck Kessié, signore della mediana rossonera, è di nuovo decisivo dagli undici metri a ‘Marassi‘. Dimenticato immediatamente l’errore nel secondo rigore contro la Fiorentina, Franck si è ripresentato dagli 11 metri contro Emil Audero, e non ha sbagliato. Il suo gol ha sbloccato la partita e lo stesso ivoriano, con qualità e quantità, ha poi contribuito alla conquista dei 3 punti per il Milan.

76 palloni sono passati dai piedi dell'ivoriano in tutti i 90 minuti, 12 li ha recuperati dai piedi avversari: imprescindibili la sua fisicità e la sua energia in mezzo al campo, di fianco a un altrettanto positivo Sandro Tonali. Diventano 4 i gol stagionali di Franck, tutti in Serie A, 20 quelli complessivi in maglia rossonera. L'MVP della sfida di Marassi è proprio lui, Franck Kessie!"