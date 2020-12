Sampdoria-Milan 1-2: gol e highlights (10^ giornata Serie A) | Video

Sampdoria-Milan 1-2: gol e highlights del match di ‘Marassi’

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Sampdoria-Milan, a ‘Marassi‘, è terminata 1-2 per i rossoneri di Stefano Pioli. Tre punti importantissimi per il Diavolo che blinda, così, il suo primato in vetta alla classifica di Serie A con 5 punti di vantaggio sull’Inter.

La partita si è sbloccata al 45′ con un calcio di rigore di Franck Kessié; al 77′ ha raddoppiato Samu Castillejo per i rossoneri. Nel finale, poi, la Sampdoria ha provato a riaprire il match con un colpo di testa di Albin Ekdal. Ma la vittoria del Milan è stata meritata e legittima.

Rivediamo, nel consueto video tratto dal canale ‘YouTube‘ ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Sampdoria-Milan a ‘Marassi‘!

