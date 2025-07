Quotidiani sportivi, le prime pagine: tennis, Sinner trionfa a Wimbledon

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua intera prima pagina al tennis e alla vittoria di Jannik Sinner nel prestigioso torneo di Wimbledon. In finale battuto per 3-1 lo spagnolo Carlos Alcaraz: l'altoatesino si prende la rivincita sulla sconfitta di Parigi ed è il primo italiano della storia a vincere, in singolo, il torneo londinese. PROSSIMA SCHEDA