Milan e BMW, rinnovo della partnership: il comunicato ufficiale

Nel corso della loro partnership, AC Milan e BMW hanno costruito fondamenta solide che hanno dato vita a numerose iniziative ed opportunità. Negli ultimi anni, AC Milan ha anche supportato diverse attività promosse da BMW in ambito ESG - in linea con il percorso strategico del Club - tra cui la campagna +Diversity e le prime due tappe del progetto BMW in Tour. In vista della prossima stagione, AC Milan e BMW continueranno a collaborare attraverso eventi e iniziative congiunte pensate per coinvolgere e ispirare gli appassionati di sport e di innovazione automobilistica.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia S.p.A., ha commentato: "Non poteva esserci luogo migliore della House of BMW, la casa del nostro brand e delle relazioni di alto livello per celebrare il percorso che dal 2021 ha visto BMW Italia e AC Milan uniti in momenti davvero significativi. La nostra ambizione era di andare oltre i contenuti tecnici di una partnership tradizionale, mettendo a fattor comune alcuni valori aspirazionali dei nostri brand, per essere più autentici. A distanza di quattro anni, quel progetto ha fatto moltissima strada, abbiamo unito le nostre community, e lavorato congiuntamente su tutte le piattaforme di comunicazione. Abbiamo condiviso e continuiamo a condividere l'ambizione di provare a fare sempre la differenza, e soprattutto un approccio valoriale basato sulla necessità di restituire valore alla società e prendere posizione sulle tematiche fondamentali, affinché lo sport possa diventare il linguaggio inclusivo per eccellenza".