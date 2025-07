Calciomercato, Modric oggi al Milan: le cifre e il numero di maglia

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come oggi sia in arrivo a Milano il centrocampista croato Luka Modric , classe 1985 , destinato a diventare il secondo colpo dei rossoneri in questo calciomercato estivo dopo Samuele Ricci . Sbarco all'aeroporto di Milano-Malpensa intorno alle ore 11:00 . Quindi, visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' di Milano e idoneità sportiva al 'Centro Ambrosiano'. A quel punto, firma del contratto a 'Casa Milan', foto e video di rito.

Calciomercato Milan, Modric e il suo primo giorno da milanista

In serata, poi, Modric ripartirà per la Croazia: dopo tre settimane di vacanza, si unirà al gruppo dei rossoneri, agli ordini di Massimiliano Allegri, a Milanello, per iniziare la sua stagione 2025-2026. Il quotidiano torinese ha evidenziato come Modric firmerà oggi un contratto annuale (con scadenza 30 giugno 2026) e opzione per una seconda stagione. Lo stipendio sarà di 3,5 milioni di euro netti, più bonus.