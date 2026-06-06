PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Sabatini: “Calendario? Il Milan ha tre trasferte insidiose. L’Inter ha quello migliore”

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Sabatini: “Calendario? Il Milan ha tre trasferte insidiose. L’Inter ha quello migliore”

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Intervenuto sul proprio canale Youtube, il giornalista Sabatini ha voluto parlare del calendario insidioso del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il conto alla rovescia per l'inizio della nuova stagione di Serie A è già iniziato e, con i calendari ormai definiti, sputano i primi calcoli legati a chi potrà sfruttare al meglio il fattore calendario e chi, invece, dovrà sudare sin dalle prime partite. A parlare di questo tema è stato il giornalista sportivo Sandro Sabatini.

Milan, Sabatini: "Milan? Calendario difficile"

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Intervenuto tramite il propri canale YouTube, Sabatini ha voluto analizzare nel dettaglio la partenza di alcune big del campionato, Milan incluso.  Se l'obiettivo è partire forte per dare un'ottimo segnale, Milan e Napoli dovranno farlo superando fin da subito ostacoli davvero impegnativi:

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"Il Milan ha tre trasferte tutte insidiose nelle prime quattro partite, Torino, Torino con la Juventus e a Roma con la Lazio. L'Inter ha un inizio in discesa rispetto alle altre, anche perché conserva l'allenatore, sta prendendo Palestra e ha riportato a casa Stankovic. Il Napoli ha il calendario più insidioso di tutte, parte subito a Genova, poi ha Como, Inter, Bologna e Fiorentina di cui Inter e Fiorentina in trasfera. Il calendario migliore ce l'ha la Juve, seguita poi dall'Inter"

Le parole di Sabatini accendono un enorme campanello d'allarme in casa rossonera. Quello che attende il Milan, infatti, non è solo il classico inizio in salita, ma un vero e proprio esame di maturità. Giocare subito tre trasferte su quattro in campi difficili come quelli di Torino, Juventus e Lazio non permetterà al Milan di fare passi falsi.

 

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