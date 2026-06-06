"Il Milan ha tre trasferte tutte insidiose nelle prime quattro partite, Torino, Torino con la Juventus e a Roma con la Lazio. L'Inter ha un inizio in discesa rispetto alle altre, anche perché conserva l'allenatore, sta prendendo Palestra e ha riportato a casa Stankovic. Il Napoli ha il calendario più insidioso di tutte, parte subito a Genova, poi ha Como, Inter, Bologna e Fiorentina di cui Inter e Fiorentina in trasfera. Il calendario migliore ce l'ha la Juve, seguita poi dall'Inter"
Le parole di Sabatini accendono un enorme campanello d'allarme in casa rossonera. Quello che attende il Milan, infatti, non è solo il classico inizio in salita, ma un vero e proprio esame di maturità. Giocare subito tre trasferte su quattro in campi difficili come quelli di Torino, Juventus e Lazio non permetterà al Milan di fare passi falsi.
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