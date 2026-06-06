Il conto alla rovescia per l'inizio della nuova stagione di Serie A è già iniziato e, con i calendari ormai definiti, sputano i primi calcoli legati a chi potrà sfruttare al meglio il fattore calendario e chi, invece, dovrà sudare sin dalle prime partite. A parlare di questo tema è stato il giornalista sportivo Sandro Sabatini.