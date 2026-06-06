Oliver Glasner: Vincitore della Conference League con il Crystal Palace, è il favorito per la panchina, godendo anche di una notevole stima da parte di Cardinale

Arne Slot: L'ex allenatore del Liverpool era il sogno di Ibrahimovic, ma ormai è sfumato: anno sabbatico in vista.

Mauricio Pochettino e Jaissle:I due nomi restano sullo fondo ad osservare. L'argentino è attualmente occupato con la Nazionale degli Stati Uniti, mentre il secondo deve liberarsi dall'Al-Ahli.

La dirigenza — Dopo esonero di Furlani, Tare e Moncada, ad oggi in carica rimane solamente Paolo Scaroni, presidente rossonero, mentre i compiti di ordinaria amministrazione sono stati affidati momentaneamente a Massimo Calvelli, uomo di fiducia di RedBird.

Cardinale e Ibrahimovic, infatti, continuano a seguire anche i nomi per la dirigenza e, in quest'ottica si fa sempre più forte il profilo di Ralf Rangnick. Il CT dell'Austria ha parto al dialogo, ma ad una condizione: esige pieni poteri, anche sulla scelta del futuro allenatore. Questa condizioni, però, non convincono Ibrahimovic: lo svedese vorrebbe affidare a Ramon Planes il ruolo di Direttore Sportivo.

Mercato Paralizzato: big chiedono la cessione? — Come già detto, cardinale e Ibrahimovic non sembrerebbero aver fretta, ma intanto il mercato è di fatto congelatissimo. Fino ad alcune settimane fa, i rossoneri erano vicinissimi a chiudere l'accordo per Goretzka, prima richiesta di Allegri. Attualmente, invece, il tedesco sembrerebbe essersi allontanato, sia per l'esonero di Allegri, che per la mancata qualificazione in Champions League.

Stesso discorso anche per quanto riguarda Mario Gila, possibile rinforzo per la difesa rossonera e altro profilo molto gradito da Massimiliano Allegri, con il livornese che sarebbe pronto a portarlo a Napoli. E il raduno? Allegri aveva già fissato la data, 12 luglio, ma il nuovo allenatore potrebbe cambiare tutti i piani.

Una cosa, però, è certa: il diavolo tornerà in campo già il 25 luglio per affrontare il Celtic prima di volare in Australia, dove si giocherà un'amichevole contro l'Inter Campione d'Italia. Ci sono, però, alcuni giocatori rossoneri che aspettano di sapere chi sarà il prossimo allenatore, per poi decidere il propri futuro.

Un nome vicinissimo all'addio è quello di Rafael Leao, che ha anticipato tutti chiedendo pubblicamente la cessione in Premier o in Liga.Altro capitolo, invece, per Luka Modric: il croato dopo i Mondiali, potrebbe decidere di lasciare il calcio giocato e tornare a Madrid in altre vesti.

Da valutare, poi, anche il futuro di Maignan e Adrien Rabiot: il portiere francese era stato convinto da Tare e Allegri a rinnovare e, i loro addii, potrebbero spingerlo a fare delle nuove valutazioni sul suo futuro, con la Juventus sempre alla finestra.