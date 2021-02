Roma-Milan: i giallorossi recuperano Cristante | News

La Roma recupera Cristante per la gara contro il Milan

Buone notizie dalle parti di Trigoria. La Roma ritrova Bryan Cristante e sarà disponibile per lo scontro diretto contro il Milan. Dopo aver saltato la trasferta di Benevento per un problema muscolare, il centrocampista giallorosso non verrà rischiato nella sfida di Europa League contro il Braga per essere al 100% contro Ibra e compagni. Sembra ormai prossimo al rientro anche Marash Kumbulla che da domani dovrebbe ritornare ad allenarsi a pieno regime. Discorso diverso invece per Smalling: il centrale ex United difficilmente riuscirà ad esserci contro i rossoneri, così come non ci sarà sicuramente Ibanez alle prese con una lesione al flessore della coscia destra.

Calciomercato Milan – Thauvin, c’è una novità importante. Vai alla news > > >