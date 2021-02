Calciomercato Milan – Thauvin, c’è una novità importante | News

Thauvin, c’è una novità: le ultime sul calciomercato del Milan

La stagione del Milan è in un momento cruciale, considerando le ultime due sconfitte in campionato, ma Maldini e Massara continuano a lavorare in ottica calciomercato. In fondo non manca molto al termine della stagione e dunque la dirigenza vuole farsi trovare pronta e sfruttare eventuali opportunità.

Tra gli obiettivi c’è sicuramente Florian Thauvin. Il suo contratto con l’Olimpyque Marsiglia scadrà il prossimo 30 giugno e, pertanto oggi il calciatore, che ha già avuto dei proficui contatti con il club rossonero, potrebbe già firmare un accordo con il Milan. Al momento però il francese non sembra aver ancora sciolto le riserve relative al suo futuro.

Il Marsiglia, infatti, non molla. Il club francese vuole rinnovare il contratto a uno dei suoi giocatori più rappresentativi e i contatti con l’entourage di Thauvin sono costanti. La novità, però, è che dopo l’esonero di Villas Boas il Marsiglia sarebbe vicino al tecnico Jorge Sampaoli, che dovrebbe firmare fino al 2023. Secondo quanto scritto da milanlive.it, l’allenatore potrebbe convincere l’ex Newcastle a restare.

La decisione finale ovviamente spetta a Thauvin, che fa gola ovviamente a diverse squadre, visto il contratto in scadenza. Il Milan sembra aver offerto al calciatore 4 anni di contratto a 3 milioni a stagione, mentre il classe 1993 ne chiede 4. Una distanza ampiamente colmabile, anche se appunto non è escluso che alla fine Florian possa rimanere in Francia. Vedremo cosa succederà, ma Maldini è alla finestra in attesa di sviluppi. Calciomercato Milan: non solo Thauvin, si pensa ad un sostituto di Romagnoli. VAI ALLA NOTIZIA>>>