Calciomercato Milan – Idea per la difesa, costa 10 milioni / News

Calciomercato Milan, occhi sul talento dello Spezia

Dopo una marcia trionfale durata per tutto il 2020, il Milan, dopo la sessione di calciomercato, ha accusato un periodo di flessione naturale. Impossibile pensare ad una squadra invincibile e senza limiti, tornare sulla Terra era soltanto questione di tempo. Prima l’avvisaglia in Europa League contro il Lille, poi le sconfitte contro Juventus, Atalanta, Spezia e Inter. Un campanello d’allarme che è giusto mettere in evidenza, ma è altrettanto giusto non gettare fango improvvisamente su quella che, a detta di molti, è la sorpresa di questa Serie A.

Organizzazione di gioco, gruppo unito e voglia di ritornare in alto fanno di questo Milan una squadra che, dopo diversi anni, sta nuovamente assaggiando i palcoscenici che gli competono. I rossoneri non erano invincibili e perfetti prima, non sono mediocri e ridimensionati adesso. La verità sta nel mezzo e qualche lacuna, prima sapientemente nascosta con l’entusiasmo, è risalita a galla. Una di queste riguarda il reparto difensivo, che negli ultimi tempi ha evidenziato un calo di rendimento importante di Alessio Romagnoli. Il capitano del Diavolo ha il contratto in scadenza nel 2022 e, se dovesse continuare così, chissà che la società non possa decidere di prendere altre strade. Un altro giocatore in scadenza nello stesso anno è Simon Kjaer, mentre per Fikayo Tomori ci sarà da sborsare 28 milioni di euro per averlo anche il prossimo anno.

Uno scenario da valutare attentamente dunque, con un reparto che potrebbe essere soggetto a diversi movimenti. In tal senso, secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ultima idea porta a Martin Erlic, talentuoso difensore dello Spezia. Il classe 1998 potrebbe essere una buona opportunità per il club visto un costo non superiore ai 10 milioni di euro. Le sue qualità, partita contro il Milan compresa, non sembrano essere in discussione. Per una società così attenta ai profili giovani in giro per l’Europa il suo nome non può che figurare sul taccuino. Situazione in aggiornamento, rossoneri vigili.

