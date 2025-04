Risultati Serie A, Venezia-Milan 0-2: tabellino e marcatori | News

Venezia-Milan 0-2, il tabellino

Torna a vincere in campionato il Milan di Sérgio Conceição dopo il k.o. interno della scorsa settimana: i rossoneri espugnano, 0-2, il campo del Venezia di Eusebio Di Francesco e toccano quota 54 punti nella classifica del campionato di Serie A. Decide di fatto un gol di Christian Pulisic in avvio (5'). Bravo lo statunitense a battere Ionuț Radu, ex interista, una volta messo davanti al portiere dall'assist di Youssouf Fofana. Annullati, giustamente, dall'arbitro Gianluca Manganiello due reti, una per parte (John Yeboah per il Venezia, ancora Pulisic per il Milan) e, nella ripresa, emozioni prossime allo zero e gestione del risultato. Fino a che, al 96', sul lancio lungo di Tijjani Reijnders, il 'Bebote' Santiago Giménez non insacca con un pregevole pallonetto su Radu in uscita. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Venezia-Milan 0-2 del 'Penzo'.