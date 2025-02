Risultati Serie A, Milan-Verona 1-0: tabellino e marcatori | News

Milan-Verona 1-0, il tabellino

Vince il Milan di Sérgio Conceição, con tanta difficoltà e tanta sofferenza, a 'San Siro' contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti: finisce 1-0, infatti, la partita della 25^ giornata della Serie A 2024-2025. Una gara senza tante occasioni da gol per il Diavolo, che non gioca benissimo e termina la prima frazione tra i fischi del pubblico (nonostante un gol annullato a Santiago Giménez, al 33', per fuorigioco). Nella ripresa il Milan ci mette più intensità, i cambi del tecnico alzano il baricentro della squadra che, al 75', sulla triangolazione tra Rafael Leão e Álex Jiménez, permette a Giménez di segnare - di testa a porta vuota - un gol da tre punti di platino sull'assist del portoghese. Per la classifica, contava solo la vittoria. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Verona 1-0 di 'San Siro'.