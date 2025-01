Risultati Serie A, Milan-Parma 3-2: tabellino e marcatori | News

Milan-Parma 3-2, il tabellino

Vince, in maniera assurda, pazzesca e rocambolesca, il Milan di Sérgio Conceição a' San Siro' contro il Parma di Fabio Pecchia in occasione della 22^ giornata della Serie A 2024-2025. L'allenatore portoghese vince, così, la sua prima gara interna con i rossoneri in campionato.