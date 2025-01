Milan-Parma 0-1, gol di Cancellieri da fuori area per i ducali

Matteo Cancellieri, in gol già nella partita d'andata, porta in vantaggio il Parma a 'San Siro' contro il Milan con un gran sinistro a giro

Il Parma di Fabio Pecchia va in vantaggio, a 'San Siro', contro il Milan di Sérgio Conceição in occasione della partita della 22^ giornata della Serie A 2024-2025. Al 24' contropiede ospite, Theo Hernández lascia troppo spazio a Matteo Cancellieri, che, in gol anche all'andata, con un sinistro a giro da fuori area trafigge Mike Maignan nell'angolo in basso alla sua destra. Milan-Parma 0-1.