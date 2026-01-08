Risultati Serie A, Milan-Genoa 1-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio di 'San Siro', a Milano tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i rossoblu di Daniele De Rossi
Milan-Genoa 1-1, il tabellino
—
Il Milan di Massimiliano Allegri conferma la sua idiosincrasia contro le squadre cosiddette 'piccole' e lascia ancora punti sanguinosi, a 'San Siro', nella corsa Scudetto: soltanto 1-1, infatti, contro il Genoa di Daniele De Rossi al termine di una partita pazzesca, soprattutto nel finale. Primo tempo tutt'altro che splendente da parte dei rossoneri, colpiti, al 28', dalla girata dell'ex Lorenzo Colombo in piena area di rigore a beffare Matteo Gabbia e Mike Maignan. Nella ripresa, poi, assalto all'arma bianca del Milan che porta - dopo un gol annullato al 58' a Christian Pulisic - al pareggio di Rafael Leão al 92', di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. In pieno recupero, Davide Bartesaghi stende in area Mikael Ellertsson, rigore per gli ospiti: Nicolae Stanciu al 98' lo spara in curva. Pericolo scampato: il Napoli resta dietro in classifica, ma l'Inter piazza, così, il primo 'mini-allungo' in vetta. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino di Milan-Genoa 1-1 a 'San Siro'.
Marcatori: 28' Colombo (C), 92' R. Leão (M)
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (76' Athekame), Pavlović; Saelemaekers (65' Füllkrug), Fofana (46' Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari, Ricci, Castiello. Allenatore: Allegri.