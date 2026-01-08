Milan-Genoa 1-1 (90′): nel finale succede il finimondo | Serie A News

Al 53' Loftus-Cheek prova a incunearsi in area di rigore genoana, vincendo due contrasti, prima contro Morten Thorsby poi contro Morten Frendrup, ma il pallone gli schizza via sul più bello. Grazie al positivo centrocampista inglese il Diavolo crea qualche insidia nell'area di rigore ligure, nel momento in cui il Milan alza il pressing e l'intensità della propria manovra. E in effetti, al culmine di questa pressione, i rossoneri pervengono al pareggio.

Al 58', sul calcio d'angolo di Luka Modrić, colpo di testa di Matteo Gabbia verso la porta: il pallone sbatte sul palo più lontano, poi su Christian Pulisic, che spedisce il pallone in rete. Dopo una revisione al V.A.R., però, l'arbitro Maurizio Mariani di Aprilia (LT) annuncia allo stadio l'annullamento del gol. Al 63', poi, Pulisic prova a farsi perdonare, ma il suo destro dalla grande distanza termina alto.

Leao gol al 92', poi Stanciu fallisce un rigore nel recupero — Al 64' De Rossi cambia: fuori Thorsby e Ruslan Malinovskyi; dentro Patrizio Masini e Mikael Ellertsson. Un minuto più tardi, però, sul traversone di Loftus-Cheek, la rasoiata, dalla sinistra, di Davide Bartesaghi si spegne di poco a lato. Cambia anche Allegri al 65': fuori Alexis Saelemaekers, dentro Niclas Füllkrug e i rossoneri passano al 4-3-3. I rossoneri tentano il massimo sforzo per arrivare almeno al pareggio, ma senza grande fortuna.

Cambi al 76': nel Genoa fuori Vitinha e dentro Jeff Ekhator. Nel Milan, out Gabbia e dentro Zachary Athekame. Questo poco prima del colpo di testa di Pulisic, ben parato a terra da Nicola Leali. Proprio Athekame, al 78', ci prova dalla lunga distanza: Leali blocca a terra senza problemi. Break del Genoa, in asfissia per tutta la ripresa, con il colpo di testa di Colombo all'82'. Poi, altri due cambi per De Rossi all'83'. Fuori Colombo e Aaron Martín; dentro Sebastian Otoa e Nicolae Stanciu.

Il Diavolo con Leão prima (86') e Pulisic poi (87') va a un passo dal pareggio, con Leali strepitoso nella seconda circostanza. Al 92', però, nel secondo dei 5' di recupero, il Milan perviene al meritato pareggio: calcio d'angolo di Modrić, deviazione aerea di Frendrup e colpo di testa di Leão nell'angolino! Sul contropiede del Genoa, però, al 95' e ultimo minuto di recupero, Bartesaghi stende Ellertsson e l'arbitro Mariani assegna il penalty agli ospiti. Dal dischetto va Stanciu, che, al 98', spara alto sopra la traversa! Milan-Genoa 1-1 al 90': un punto per il Diavolo, al termine di un match incredibile, soprattutto nel finale.