Risultati Serie A, Genoa-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

Genoa-Milan 1-2, il tabellino

Vince la seconda partita consecutiva in trasferta il Milan di Sérgio Conceição: dopo i tre punti colti a Venezia, arrivano quelli in casa del Genoa di Patrick Vieira. Vittoria, 1-2, dei rossoneri che, per l'ennesima volta in stagione, ribaltano la gara e il risultato partendo da una situazione di svantaggio.