Risultati Serie A, derby Milan-Inter 1-0: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio di 'San Siro', a Milano tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Cristian Chivu

Derby Milan-Inter 1-0, il tabellino

Vince ancora il derby di Milano il Milan di Massimiliano Allegri che, batte 1-0 l'Inter di Cristian Chivu a 'San Siro' e torna a 7 punti di distanza nella classifica di Serie A. Lotta Scudetto riaperta? Primo tempo condotto dal Milan che, contrariamente al solito, non aspetta l'avversario ma attacca. Luka Modrić si divora una palla-gol in apertura e poi fa altrettanto Henrikh Mkhitaryan poco dopo la mezzora. Al 35', però, il Diavolo passa meritatamente in vantaggio al termine di una bella azione corale avviata da Rafael Leão e rifinita da Youssouf Fofana per la botta sotto la traversa di Pervis Estupiñán. Nella ripresa cambia un po' il copione del match: i rossoneri si difendono, compatti, con ordine, tentando il contropiede con i nerazzurri a fare la partita. Le insidie, però, arrivano soltanto nel finale, con un paio di mischie in area di rigore sulle quali il Milan va in sofferenza. Ma, alla fine, porta a casa tre punti. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino del derby Milan-Inter 1-0 a 'San Siro'.