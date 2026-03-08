Milan-Inter 1-0: il gol di Estupinan sblocca il derby! | Serie A News

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio nel Derby di Milano contro l' Inter di Cristian Chivu nella partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano .

Al 35' azione veloce di Rafael Leão, che scambia il pallone con Youssouf Fofana ai 25 metri e il francese imbuca subito, a sinistra, per l'accorrente Pervis Estupiñán: botta sotto l'incrocio dei pali per l'ecuadoriano e Yann Sommer è battuto! Milan-Inter 1-0!