Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio nel Derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu nella partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Inter 1-0: il gol di Estupinan sblocca il derby! | Serie A News
DERBY
Milan-Inter 1-0: il gol di Estupinan sblocca il derby! | Serie A News
Assist di Rafael Leao, fucilata sotto la traversa di Pervis Estupinan: il Milan passa in vantaggio al 35' nel derby di Milano contro l'Inter!
LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del derby Milan-Inter >>>
Al 35' azione veloce di Rafael Leão, che scambia il pallone con Youssouf Fofana ai 25 metri e il francese imbuca subito, a sinistra, per l'accorrente Pervis Estupiñán: botta sotto l'incrocio dei pali per l'ecuadoriano e Yann Sommer è battuto! Milan-Inter 1-0!
© RIPRODUZIONE RISERVATA