PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Inter 1-0: il gol di Estupinan sblocca il derby! | Serie A News

DERBY

Milan-Inter 1-0: il gol di Estupinan sblocca il derby! | Serie A News

Milan-Inter 1-0: il gol di Estupinan sblocca il derby! | Serie A News
Assist di Rafael Leao, fucilata sotto la traversa di Pervis Estupinan: il Milan passa in vantaggio al 35' nel derby di Milano contro l'Inter!
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio nel Derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu nella partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del derby Milan-Inter >>>

Al 35' azione veloce di Rafael Leão, che scambia il pallone con Youssouf Fofana ai 25 metri e il francese imbuca subito, a sinistra, per l'accorrente Pervis Estupiñán: botta sotto l'incrocio dei pali per l'ecuadoriano e Yann Sommer è battuto! Milan-Inter 1-0!

Leggi anche
Derby Milan-Inter 1-0 (45′): bel Diavolo, un gran gol di Estupinan | Serie A News
Federica Brignone a San Siro per assistere a Milan-Inter: “Mi tremano le gambe”

© RIPRODUZIONE RISERVATA