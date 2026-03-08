Al 49' contropiede del Milan, con Christian Pulisic che conduce bene il pallone e poi apre sulla sinistra per Rafael Leão. Il diagonale del portoghese dal limite dell'area di rigore nerazzurra, però, è tutto da dimenticare. Altro break rossonero al 51', con Youssouf Fofana che sgroppa, arriva nei pressi dei sedici metri, si sposta la palla sul sinistro e tenta il tiro: para in due tempi Yann Sommer.

Palla-gol incredibile per l'Inter al 54'. Barella ruba palla a Estupiñán e, dalla destra, serve Henrikh Mkhitaryan in area di rigore rossonera: l'armeno cede la sfera all'accorrente Federico Dimarco ma il suo tiro di sinistra, a botta sicura, termina alto sulla traversa della porta difesa da Maignan. Brividi veri per la squadra di Allegri.

Nella ripresa l'Inter fa di più la partita, ma non tira in porta quasi mai — Fofana, al 58', imbuca per Leão che parte in velocità con Yann Bisseck, lo brucia e va al tiro: conclusione di molto fuori dal palo alla destra di Sommer. Al 59' Chivu corre ai ripari: fuori Luis Henrique e Mkhitaryan; dentro, al loro posto, Denzel Dumfries e Petar Sučić. L'olandese, appena entrato, crea scompiglio nella difesa rossonera (60') tagliando dalla destra verso la sinistra e entrando in area piccola: Maignan, in presa bassa, fa sua la sfera.

Al 63' è ancora Dumfries a creare grattacapi alla retroguardia rossonera: cross dalla destra e colpo di testa di Ange-Yoan Bonny che termina alto sulla traversa. L'Inter cambia ancora al 68'. Fuori Alessandro Bastoni - appena ammonito e acciaccato - e Barella. Dentro al loro posto Carlos Augusto e Davide Frattesi. Sostituzioni anche per Allegri al 74': fuori Fofana e Leão; dentro Samuele Ricci e Niclas Füllkrug.

Chivu manda dentro Andy Diouf all'80' (fuori Bisseck) tentando il tutto per tutto. Allegri risponde richiamando in panchina Pulisic all'84' e inserendo Christopher Nkunku. L'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 assegna 5' di recupero, nel corso dei quali i nerazzurri creano varie potenziali insidie nell'area di rigore rossonera. La palla, al 93', entra anche il gol ma Doveri aveva fischiato prima della battuta dell'angolo.

L'ultima palla-gol ce l'ha l'impalpabile Francesco Pio Esposito al 95', ma il suo colpo di testa termina fuori. Milan-Inter 1-0 al 90': tanta, tantissima sofferenza nel finale, ma tre punti tutto sommato meritati per il Diavolo di Allegri. Che, a conti fatti, riapre la lotta Scudetto.