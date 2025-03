Reijnders decisivo: gol e nuovo record in Serie A dopo il Como

Tijjani Reijnders si conferma sempre più protagonista nel Milan. L’olandese è stato eletto “Panini Player of the Match” dopo il Como

Tijjani Reijnders si conferma sempre più protagonista nel Milan. La prestazione di altissimo livello di Reijnders nella vittoria per 2-1 contro il Como gli è valsa il titolo di “Panini Player of the Match”: prima ha servito l’assist per il pareggio di Pulisic, poi ha segnato il gol decisivo che ha regalato i tre punti ai rossoneri.