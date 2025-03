Il Milan soffre molto, ma vince: ora il futuro si gioca dietro le scrivanie

Il Milan porta a casa una vittoria sofferta contro il Como, rilanciando le proprie ambizioni europee e consolidando il cammino in campionato. Tuttavia, oltre al successo sul campo, a far discutere è stata l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, rimasto a casa per un forte attacco influenzale. Lo svedese, già indisponibile nei giorni precedenti, non ha recuperato in tempo per la sfida contro la squadra di Cesc Fabregas, perdendo così un appuntamento importante per la stagione rossonera. Uno stop forzato, ma anche una settimana cruciale per definire il suo ruolo nel futuro del club.