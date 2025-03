Calciomercato Milan, Pellegatti: “Attaccante? Lui sarebbe l’ideale!”

Calciomercato Milan, Pellegatti: "C'è un attaccante perfetto. E con Allegri..."

"Ipotizziamo un possibile scenario per l'attaccante da affiancare a Gimenez. Vado deciso: visto il costa a zero e i grandi rapporti con il Lille, mi sembra che Jonathan David sia l'ideale per potenziare l'attacco rossonero. Rapido, veloce, fiuto del gol che sa anche girare intorno alla prima punta. Se dovesse arrivare Massimiliano Allegri si potrebbe riproporre Ibrahimovic, Pato, Robinho determinante per lo Scudetto firmato da Allegri. Non ha mai paura a inserire giocatori offensivi. Un'ipotesi di avere tanti giocatori importanti in attacco non lo spaventerebbe. Dobbiamo sottolineare che è un giocatore che va in scadenza, spero che il Milan si affretti a sondare il terreno. Farsi scappare un giocatore del Lille sembrerebbe non bello, Mi permetto di indicarlo come opzione e soluzione pronta".