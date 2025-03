Milan, Pellegatti: “Abraham fondamentale. Conceicao, nessun progresso”

"È incredibile, contro il Como 4 tiri in porta tra andata e ritorno e portiamo a casa 6 punti". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato di Milan-Como 2-1. Il suo parere su 'YouTube': "È difficile commentare questa partita. Nel primo tempo Musah sbaglia a porta vuota e arriva il gol del Como. C'è differenza tra correre e rincorrere. Nel primo tempo abbiamo rincorso una palla che non abbiamo mai preso. Una settimana di lavoro non si è vista, il gioco è latitante. Il Milan vince per i grandi spunti individuali, sono dei flash. Ho la testa confusa, ho sofferto troppo nel promo tempo. Latitanti sul piano del gioco. Poi francamente anche le scelte di Conceicao: si è sentita la mancanza di Pavlovic. Fofana entrato bene nel secondo tempo, ha fatto una grande partita, sta bene".