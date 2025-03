Reijnders a caccia del record di Kessié: il centrocampista punta a superarlo

Tijjani Reijnders sta vivendo una stagione straordinaria con il Milan , dove ha già raggiunto la doppia cifra di gol in Serie A, un risultato impressionante per un centrocampista. Con 9 reti all'attivo, il classe 1996 è sempre più protagonista del centrocampo rossonero, mostrando un fiuto da bomber che ha sorpreso molti.

Seppur il suo bottino sia già significativo, il giovane olandese ha ancora 9 partite per tentare di emulare un record storico. Infatti, il primato di reti in un singolo campionato per un centrocampista rossonero appartiene a Frank Kessié, che nella stagione 2020/2021 riuscì a realizzare ben 13 gol in Serie A. Reijnders, dunque, ha davanti a sé una sfida ambiziosa ma alla sua portata, con la possibilità di superare il risultato di Kessié e scrivere un nuovo capitolo nella storia del Milan.