Dichiarazioni a caldo del post-partita allo stadio di 'San Siro': ecco le parole di uno dei protagonisti del match odierno tra rossoneri e ciociari
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Goncalo Ramos, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Le parole di Ramos
"Per me la cosa più importante è vincere. Preferisco vincere tutte le partite 1-0 che fare una tripletta e perdere. Sono qui per aiutare la squadra e vincere. Penso che i gol arriveranno. Vogliamo solo vincere e lottare per i primi posti del campionato".
Su San Siro che urla il suo nome
“Bellissimo”
Sul polpaccio
“Tutto a posto”
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