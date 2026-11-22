Dichiarazioni a caldo del post-partita allo stadio di 'San Siro': ecco le parole di uno dei protagonisti del match odierno tra rossoneri e ciociari
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Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Le parole di Rabiot
"In queste ultime partite quando facciamo questo gioco, quando siamo così attenti e riusciamo a fare quello per il quale lavoriamo in allenamento, penso che ci stiamo divertendo tutti, anche stasera. Abbiamo creato tanto, abbiamo fatto tanti gol. Quello che dobbiamo avere in testa è avere piacere di giocare insieme”.
Sul perchè non ha calciato al primo gol
"Volevo far segnare Pulisic, però è tornato veloce il difensore. È vero che potevo calciare, ma provo più piacere a fare assist piuttosto che fare gol. Però l’assist l’ho fatto dopo”.
Su Goncalo Ramos
“Fa un grandissimo lavoro. Non tutti lo capiscono, ma fa un lavoro incredibile. Quando noi ci inseriamo e facciamo gol è anche merito. Poi che segni lui proviamo piacere, anche perché gli dà fiducia. Bene per noi e lui, per tutti”.
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