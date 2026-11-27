Galliani e Malagò si contendono il posto alla presidenza della FIGC, ma chi è in vantaggio?
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La corsa alla presidenza della FIGC entra ufficialmente nel vivo. A meno di tre settimane dall'assemblea elettiva, Malagò e Galliani (ex Milan) devono consolidare o ampliare il sostegno alle rispettive candidature, mentre restano da definire ancora alcune delle posizioni di vari club italiani.
Ex Milan, GallianiTutti e due i candidati stanno lavorando per raccogliere quelli che sono gli ultimi consensi: Malagò può contare sull'appoggio di ben 11 società di Serie A, ma deve fare anche i conti con il cambio di alcuni associazioni dei calciatori e degli allenatori, che hanno scelto di sostenere l'ex Milan Galliani.
Secondo il Quotidiano Sportivo, l'ex ad rossonero sta portando avanti la propria campagna lontano dai riflettori, incontrando dirigenti e società di 'nascosto'. Galliani ha prospettato un mandato biennale alla guida della Federazione, e può contare anche sul sostengo di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter.
Le ricostruzioni del quotidiano sulle intenzioni di voto attribuiscono al momento un vantaggio a Galliani: l’ex dirigente rossonero potrebbe raccogliere il 42% delle preferenze complessive, contro il 28% di Malagò. Si tratta, tuttavia, di percentuali indicative, destinate a poter cambiare anche in base alle decisioni delle componenti che non hanno ancora sciolto le riserve.
Gli incontri in programmaNelle prossime settimane, inoltre, sono previsti ben due appuntamenti con entrambi i candidati. Il 30 di novembre Malagò e Galliani incontreranno i presidenti dei club di Serie B. Il 4 dicembre, invece, sarà il turno della Serie C.
Ad incidere sull'esito potrebbe essere la posizione della Lega Nazionale Dilettanti. Le tre leghe non hanno ancora ufficializzato il proprio orientamento, e rappresentano il 52% del peso elettorale: il 34% alla LND, il 12 alla Lega Pro e il 6 alla Serie B.
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