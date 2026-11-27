La corsa alla presidenza della FIGC entra ufficialmente nel vivo. A meno di tre settimane dall'assemblea elettiva, Malagò e Galliani (ex Milan) devono consolidare o ampliare il sostegno alle rispettive candidature, mentre restano da definire ancora alcune delle posizioni di vari club italiani.

Ex Milan, Galliani

Tutti e due i candidati stanno lavorando per raccogliere quelli che sono gli ultimi consensi: Malagò può contare sull'appoggio di ben 11 società di Serie A, ma deve fare anche i conti con il cambio di alcuni associazioni dei calciatori e degli allenatori, che hanno scelto di sostenere l'ex Milan Galliani.

Secondo il Quotidiano Sportivo, l'ex ad rossonero sta portando avanti la propria campagna lontano dai riflettori, incontrando dirigenti e società di 'nascosto'. Galliani ha prospettato un mandato biennale alla guida della Federazione, e può contare anche sul sostengo di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter.

Le ricostruzioni del quotidiano sulle intenzioni di voto attribuiscono al momento un vantaggio a Galliani: l’ex dirigente rossonero potrebbe raccogliere il 42% delle preferenze complessive, contro il 28% di Malagò. Si tratta, tuttavia, di percentuali indicative, destinate a poter cambiare anche in base alle decisioni delle componenti che non hanno ancora sciolto le riserve.

Gli incontri in programma

Nelle prossime settimane, inoltre, sono previsti ben due appuntamenti con entrambi i candidati. Il 30 di novembre Malagò e Galliani incontreranno i presidenti dei club di Serie B. Il 4 dicembre, invece, sarà il turno della Serie C.

Ad incidere sull'esito potrebbe essere la posizione della Lega Nazionale Dilettanti. Le tre leghe non hanno ancora ufficializzato il proprio orientamento, e rappresentano il 52% del peso elettorale: il 34% alla LND, il 12 alla Lega Pro e il 6 alla Serie B.