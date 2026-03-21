Finito da pochi minuti il primo tempo della gara tra Milan e Torino che si sta giocando allo stadio 'San Siro' di Milano. Matteo Prati giocatore granata ha parlato a pochi istanti dalla ripresa della partita valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole a 'DAZN'.
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PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Prati all’intervallo di Milan-Torino: “Dobbiamo continuare così, stiamo facendo bene”
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Prati all’intervallo di Milan-Torino: “Dobbiamo continuare così, stiamo facendo bene”
Matteo Prati giocatore granata parla a pochi istanti dalla ripresa della partita tra Milan e Torino. Ecco le sue parole a 'DAZN'
"Il mister ci ha detto di crederci e di fare le cose preparate, dobbiamo continuare così: stiamo facendo una grande partita contro un avversario molto forte"
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