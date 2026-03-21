Prati all’intervallo di Milan-Torino: “Dobbiamo continuare così, stiamo facendo bene”

Finito da pochi minuti il primo tempo della gara tra Milan e Torino che si sta giocando allo stadio 'San Siro' di Milano. Matteo Prati giocatore granata ha parlato a pochi istanti dalla ripresa della partita valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . Ecco le sue parole a 'DAZN'.

"Il mister ci ha detto di crederci e di fare le cose preparate, dobbiamo continuare così: stiamo facendo una grande partita contro un avversario molto forte"