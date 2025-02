Pedullà: “VAR e caos arbitrale: il protocollo è un disastro, ma nessuno interviene”

Pairetto sospeso, ma a cosa serve?

Un altro tema scottante è quello di Luca Pairetto, sospeso per un turno dopo l’ennesima direzione arbitrale disastrosa. Ma, si chiede Pedullà, che senso ha fermarlo per una giornata? Dopo una settimana tornerà ad arbitrare e continuerà a commettere errori come se nulla fosse. Sarebbe come dire a un automobilista che passa col rosso di stare fermo per un giorno, per poi rimetterlo alla guida senza alcuna conseguenza reale.