Adrián Bernabé, giocatore gialloblu, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Parma, le parole di Bernabè: “Il Milan ci ha lasciato giocare di più”
"Oggi il Milan ci ha lasciato giocare di più rispetto ad altre squadre. Sono contento per il gol e per la squadra. Siamo riusciti a portare a casa un risultato positivi e fare una buona gara. Cuesta? Ci mette tante ore di lavoro, ci incoraggia sempre. Anche lui ha avuto delle difficoltà come noi, ha dovuto inserire tanti giocatori nuovi, ma noi siamo con lui. Ruolo preferito? Ovunque, dove vuole l'allenatore io sono a disposizione".
