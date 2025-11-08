Enrico delPrato, giocatore gialloblu, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Parma, Delprato dopo il pareggio col Milan: “Se giochiamo così possiamo far bene”
PARMA-MILAN
Parma, Delprato dopo il pareggio col Milan: “Se giochiamo così possiamo far bene”
Enrico del Prato, giocatore gialloblu, ha parlato a 'Sky Sport' al 90' di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026
"Su gol ci ho creduto. Poteva far gol anche prima. Sono contento soprattutto del risultato. Siamo rimasti in partita con il gol di Bernabè. Credo che il risultato sia giusto. Il gol del 2-1 ci ha dato tanto entusiasmo. Abbiamo capito che dovevamo essere più aggressivi. Siamo un gruppo unito, questa è la dimostrazione. Se giochiamo così possiamo fare bene".
© RIPRODUZIONE RISERVATA