Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Parma, Delprato dopo il pareggio col Milan: “Se giochiamo così possiamo far bene”

PARMA-MILAN

Parma, Delprato dopo il pareggio col Milan: “Se giochiamo così possiamo far bene”

Parma, Delprato dopo il pareggio col Milan: “Se giochiamo così possiamo far bene” - immagine 1
Enrico del Prato, giocatore gialloblu, ha parlato a 'Sky Sport' al 90' di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Enrico delPrato, giocatore gialloblu, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Su gol ci ho creduto. Poteva far gol anche prima. Sono contento soprattutto del risultato. Siamo rimasti in partita con il gol di Bernabè. Credo che il risultato sia giusto. Il gol del 2-1 ci ha dato tanto entusiasmo. Abbiamo capito che dovevamo essere più aggressivi. Siamo un gruppo unito, questa è la dimostrazione. Se giochiamo così possiamo fare bene".

LEGGI ANCHE:Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Risultati Serie A, Parma-Milan 2-2: tabellino e marcatori | News
Parma-Milan 2-2 (90′): ma si può sapere cosa è successo? | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA