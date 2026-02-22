Parma, Cherubini prima del Milan: “Allegri? Sta facendo un lavoro straordinario”

Vi aspettavate di essere in questa posizione di classifica, a +8 sulla salvezza? "Siamo sempre stati conviniti della bontà del lavoro di Cuesta anche con qualche difficoltà iniziale. Malgrado il cammino sia il migliore rispetto al passato, ancora l'obiettivo è molto lontano. Raggiungere la salvezza per noi è fondamentale, per costruire un futuro ambizioso"

A quando il rinnovo di Bernabè? "Stiamo parlando: è evidente che è uno dei gicoatori chiave, ci farebbe piacere prolungarlo. Siamo in attesa che il suo agente arrivi in Italia e siamo fiduciosi: sono convinto che non avremo problemi"

Che margini ha Pellegrino? "L'ho visto arrivare un anno fa a gennaio e in un anno è cresciuto tantissimo: giocatore con una fisicità importante, generoso e che fa reparto da solo. Può continuare a far bene e avere un futuro importante"