Parma, Cherubini prima del Milan: "Allegri? Sta facendo un lavoro straordinario"

Parma, Cherubini prima del Milan: “Allegri? Sta facendo un lavoro straordinario”

Federico Cherubini, ha parlato a 'SkySport' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Federico Cherubini, dirigente gialloblù, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Si aspettava un Milan in lotta per lo Scudetto? "Massimiliano Allegri lo sta facendo un lavoro straordinario, lo conferma la striscia di risultati utili: ero sicuro e speravo potesse fare un buon lavoro. Se lo merita come professionista e come persona"

Vi aspettavate di essere in questa posizione di classifica, a +8 sulla salvezza? "Siamo sempre stati conviniti della bontà del lavoro di Cuesta anche con qualche difficoltà iniziale. Malgrado il cammino sia il migliore rispetto al passato, ancora l'obiettivo è molto lontano. Raggiungere la salvezza per noi è fondamentale, per costruire un futuro ambizioso"

A quando il rinnovo di Bernabè? "Stiamo parlando: è evidente che è uno dei gicoatori chiave, ci farebbe piacere prolungarlo. Siamo in attesa che il suo agente arrivi in Italia e siamo fiduciosi: sono convinto che non avremo problemi"

Che margini ha Pellegrino? "L'ho visto arrivare un anno fa a gennaio e in un anno è cresciuto tantissimo: giocatore con una fisicità importante, generoso e che fa reparto da solo. Può continuare a far bene e avere un futuro importante"

