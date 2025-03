Nico Paz incanta in campo ma crea polemiche sui social: la storia Instagram

“Nico Paz può diventare un’ottima mezz’ala, col Milan ha fatto una grandissima partita.” Parola di Cesc Fàbregas , che ha elogiato senza mezzi termini la prestazione del giovane talento argentino. Il classe 2004 è stato tra i protagonisti del Como nel primo tempo contro il Milan , illuminando la manovra e servendo un perfetto assist per il gol di Da Cunha. Una prova di grande personalità, in quello che potrebbe essere il suo futuro stadio: l’Inter lo segue da tempo, anche se il Real Madrid detiene il suo cartellino e deciderà il suo destino a giugno.

Se in campo Paz ha incantato, nel post-partita ha fatto parlare di sé anche fuori dal rettangolo verde. Poco dopo il match, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram per protestare contro il gol annullato a Da Cunha nella ripresa per un fuorigioco millimetrico. Un’immagine dell’episodio accompagnata da tre emoji dubbiose, a sottolineare perplessità e disappunto.