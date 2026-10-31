Arrivano delle bruttissime notizie per il Napoli e per Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan. Stanislav Lobotka si è infortunato durante la partita contro il Monza e, gli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri, hanno evidenziato una lesione alla caviglia sinistra. Un grave problema fisico che costringerà il centrocampista slovacco a fermarsi per diverse settimane, privando agli azzurri di una pedina molto importante a centrocampo.

Il Napoli perde Lobotka

“Una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra“.

Il centrocampista era stato costretto a lasciare il terreno di gioco nel corso del primo tempo della sfida contro il Monza, uscendo addirittura in barella e molto dolorante. Gli accertamenti effettuati nelle ore successive, infatti, hanno chiarito l'entità del problema. Il club partenopeo, ovviamente, ha comunicato che gli esami effettuati al giocatore hanno evidenziato:

Si tratta di un infortunio che richiederà un periodo di recupero molto significativo: secondo le prime indicazioni Lobotka potrebbe rimanere ai box per circa due mesi, anche se i tempi effettivi dipenderanno dalla risposta del calciatore alle terapie.

Salterà il Milan?

L'assenza del centrocampista rappresenta un gravissimo problema per Allegri, che ora dovrà rinunciare a uno dei suoi più grandi punti di riferimento. Se i tempi di recupero dovessero essere confermati,di Amorim,allo stadio Diego Armando Maradona.