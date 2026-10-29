Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna, arriva una splendida notizia: il rinnovo di Christian Pulisic. Ma non è tutto: il diavolo pensa al giovane Yuito Suzuki del Friburgo per la propria trequarti. Tolto il mercato, i riflettori si spostano sul derby, con ben 3 recuperi in vista dei nerazzurri. Notizie anche sul futuro di Hardung.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Sulle tracce di Suzuki

2. Niente Milan per Hardung

3. Rinnovo per Pulisic!

4. Recuperi in vista

, trequartiste giapponese classe 2001 del Friburgo, sul quale ci sarebbe l'interesse anche del. Secondo quanto riferito da fussball-news.de, il valore del calciatore si aggirerebbe attorno ai 28 milioni, ma il club tedesco potrebbe chiederne almeno 40-45. L'ipotesi legata ad un possibile approdo a gennaio è molto improbabile,mentre la prossima estate potrebbe essere il momento perfetto per intavolare un'eventuale trattativa. Suzuki piace molto per la duttilità che possiede e la grandissima visione di gioco. In Bundesliga, finora ha collezionato 25 presenze, 4 gol e 2 assist.ha deciso di affidare maggiori responsabilità a, dirigente accostato recentemente al Milan in vista di possibili cambiamenti legati alla dirigenza rossonera. Con effetto immediato, Hardung guiderà tutte le operazioni sportive del club tedesco. La decisione, comunicata oggi direttamente dall'Eintracht, rafforza la sua posizione a Francoforte e rende impossibile un suo eventuale arrivo a Milano.con un rinnovo contrattuale valido fino al 30 giugno del 2031. Come riferito da Peppe di Stefano, l'americano era arrivato in sede nel primo pomeriggio per porre la propria firma sul rinnovo contrattuale, confermando il suo ruolo centrale all'interno dello scacchiere rossonero. arrivato nell'estate del 2023 dal Chelsea, Pulisic finora ha collezionato 142 presenze, 44 gol e 28 assist con i rossoneri.Arrivano buone notizie per ilin vista del derby contro l'Inter di Chivu, in programma sabato 31 ottobre alle ore 20:45., allenandosi in gruppo nella sessione mattutina di oggi. I tre calciatori hanno superato rispettivamente l'infiammazione alla caviglia, l'affaticamento al flessore e un problema al polpaccio. Restano, però, indisponibili Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze,e Ruben Loftus-Cheek, con il difensore inglese che sta aspettando di sapere l'esito degli esami strumentali effettuati in giornata.