Matteo Politano, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
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NAPOLI-MILAN
Napoli, Politano post Milan: “Siamo felici, era fondamentale dare continuità”
Matteo Politano, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli
«In questo abbraccio (con Spinazzola, ndr) c’è un’amicizia di quindici anni e passa, stiamo vivendo tantissime cose belle. Siamo felici della serata, era fondamentale dare continuità alla vittoria. L’esultanza? Oggi è il compleanno di un dei miei migliori amici e di mia sorella, lo dedico a loro e mia moglie. Lukaku? Non c’è nessun problema, sono cose tra lui e società. Noi lo sentiamo».
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