Napoli, Politano post Milan: “Siamo felici, era fondamentale dare continuità”

«In questo abbraccio (con Spinazzola, ndr) c’è un’amicizia di quindici anni e passa, stiamo vivendo tantissime cose belle. Siamo felici della serata, era fondamentale dare continuità alla vittoria. L’esultanza? Oggi è il compleanno di un dei miei migliori amici e di mia sorella, lo dedico a loro e mia moglie. Lukaku? Non c’è nessun problema, sono cose tra lui e società. Noi lo sentiamo».