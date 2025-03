Napoli-Milan: sold out al Maradona per il Big Match di Serie A

Al ritorno dalla pausa per le Nazionali, il Milan sarà impegnato in una sfida decisiva per il campionato di Serie A contro il Napoli

Alessia Scataglini 18 marzo - 23:00

Il 30 marzo, al ritorno dalla pausa per le Nazionali, il Milan sarà impegnato in una sfida decisiva per il campionato di Serie A contro il Napoli, nella 30esima giornata del torneo. L'appuntamento, che si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona, si preannuncia particolarmente acceso, con oltre 50.000 tifosi pronti a supportare la squadra partenopea in uno degli stadi più calorosi d'Italia.