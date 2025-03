Calciomercato Milan, tentativo per il fenomeno Quenda: ma i rossoneri ...

Il Milan avrebbe fatto un tentativo per provare ad ingaggiare Geovany Quenda: ecco cosa non è andato bene e tutti i dettagli

Uno dei calciatori più interessanti del panorama calcistico internazionale è senza ombra di dubbio Geovany Quenda e, secondo le ultime indiscrezioni, sulle sue tracce ci sarebbe stato anche il Milan . Ma procediamo con ordine. Il classe 2007 dello Sporting Lisbona , nel corso degli ultimi mesi ha dimostrato di che pasta è fatto, con una serie di giocate non solo nel proprio campionato, ma anche al di fuori dei confini nazionali. Prodezze che inevitabilmente hanno attratto su di sé gli interessi di molto club europei. Alla fine, però, ad avere la meglio è stato il Chelsea , che se lo è accaparrato per le prossima stagione.

Calciomercato Milan, dall'Inghilterra: "I rossoneri volevano Geovany Quenda, ma poi ..."

Le ultime notizie in merito le ha fornite Simon Phillips. Il giornalista, in un articolo pubblicato su 'Substack', ha spiegato come il Chelsea non fosse l'unico club interessato a Geovany Quenda. Tentativi sono giunti anche dal Milan, dal Barcellona, dal Bayern Monaco, dal PSG e dal Manchester United. Insomma, un club per ognuno dei maggiori cinque campionati. Alla fine, però, i Blues hanno messo sul piatto un'offerta migliore del resto della concorrenza.