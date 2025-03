Napoli-Milan, sfida cruciale al Maradona: rossoneri a caccia di punti pesanti

I rossoneri arrivano a questa sfida con la necessità di trovare punti pesanti per risalire la classifica. Il Napoli, invece, vuole sfruttare il fattore campo per tornare al primo posto.

Storicamente, il Napoli ha un leggero vantaggio negli scontri diretti casalinghi contro il Milan . Nei 87 precedenti, gli azzurri hanno ottenuto 32 vittorie, due in più dei rossoneri (30), mentre i pareggi sono stati 25. L’ultima affermazione del Milan in terra partenopea risale all’aprile 2023, quando la squadra di Pioli si impose con un netto 4-0. L’ultimo pareggio, invece, è arrivato nella scorsa stagione.

Una sfida tutta da vivere

Con due squadre che hanno tanto da giocarsi, il match si preannuncia spettacolare. Il Milan cercherà di espugnare il Maradona, mentre il Napoli proverà a far valere il fattore campo. I rossoneri riusciranno a interrompere la serie positiva degli azzurri in casa? Il verdetto arriverà sul campo.