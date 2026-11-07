Non è un momento affatto semplice per il Napoli di Massimiliano Allegri, alle prese con una situazione infortuni e con una situazione in campionato che continua a preoccupare tutti quanti. Le difficoltà fisiche incontrate stanno condizionando il percorso della squadra e, proprio come il Milan, anche gli azzurri arrivano da un periodo complicato.

Napoli, guia per Di Lorenzo

In vista della sfida contro il diavolo, in programma il prossimo 13 dicembre allo stadio, arriva una notizia tutt'altro che positiva:ha riportato un problema muscolare che potrebbe tenerlo lontano dal rettangolo verde per diverse settimane.

Il club partenopeo, nella giornata di oggi, ha voluto comunicare gli esiti degli esami strumentali a cui si è sottoposto il capitano, confermando una lesione muscolare alla coscia sinistra:

"Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo"

Inevitabilmente, l'attenzione si è spostata tutta sui tempi di recupero: la lesione all'adduttore potrebbe infatti costringere il capitano del Napoli ad uno stop molto lungo, ma al momento non sono stati comunicati i tempi precisi legati al suo rientro.

La sfida contro il Milan del 13 dicembre resta comunque un appuntamento da tenere sott'occhio. Per Allegri, infatti, perdere Di Lorenzo in una partita così importante sarebbe un problema non indifferente, soprattutto in una fase della stagione in cui le assenze stanno già complicando il percorso degli azzurri.