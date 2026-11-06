Milan, arrivano conferme su quella che sarà la prima maglia per il 2027-2028: design, stile e simboli...
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Il Milan si prepara a salutare PUMA nel segno della tradizione classica. La stagione prossima, ovvero quella del 2027-2028, sarà l'ultima con il brand tedesco, al termine di una collaborazione decennale che ha accompagnato i rossoneri negli ultimi anni.
Milan, le novità legate alla futura magliaPer l'occasione, la prossima maglia del diavolo dovrebbe puntare su un design classico che andrà a richiamare la storia e l'identità del club. Sono arrivate, infatti, anche delle conferme legate alla maglia che il Milan utilità nella prossima stagione.
Secondo quanto riferito da Footy Headlines, portale specializzato nelle anticipazioni delle divise del mondo del calcio, la magli avrà delle strisce classiche verticali, tutte della stessa larghezza. Una scelta che rappresenterebbe un vero e proprio ritorno alle origini, dopo alcune alternative usate negli ultimi anni.
La novità, invece, riguarda proprio il colletto: la divisa dovrebbe essere dotata di una soluzione in stile polo, con il classico bottoncino. La prossima maglia, quindi, rappresenterà l'ultimo ballo della collaborazione tra Milan e PUMA.
Dalla stagione successiva, 28-29, il Milan tornerà a vestire Adidas, con cui avrebbe chiuso un accordo decennale da 500 milioni di euro, pari a circa 50 milioni netti a stagione.
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