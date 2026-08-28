È terminata da pochi minuti la partita Milan-Venezia a 'San Siro': ecco le dichiarazioni a caldo di Yunus Musah
Milan-Venezia: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Yunus Musah, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Venezia, partita della 2^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è disputata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Venezia, le parole di Musah
"Mi sento molto bene. Il mister ci sta aiutando ad entrare in campo con le idee chiare. E questo si vede in campo".
Le stagioni al Milan con Pioli, Fonseca e Conceicao
"Nelle due stagioni con Pioli, Fonseca e Conceicao mi sono trovato molto bene. Nel periodo finale con Conceicao era molto complicato giocare, ma non dimentico le belle sensazioni a San Siro e in Champions League".
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