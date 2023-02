Monza-Milan, Tomori: “Importante aver fatto un altro clean sheet” | News

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan Tv' al termine di Monza-Milan, partita della 23^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023 svoltasi allo 'U-Power Stadium' di Monza.. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni "C'è soddisfazione perché abbiamo vinto. Per la squadra è importante aver fatto un altro clean sheet. Dopo un messe difficile adesso possiamo andare avanti. Guardiamo in avanti, questo campo è difficile. Per me dopo tre settimane fuori dal campo sono felice di essere tornato, ma sono ancora più felice con i tre punti. Si, sono stanco ma è tutto bene per me". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>