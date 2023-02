Monza-Milan, i numeri della partita vinta dai rossoneri | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato i numeri della partita vinta in trasferta dai rossoneri contro il Monza

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Non c'è due senza tre. Dopo Torino e Tottenham il Milan si ripete contro il Monza: all'U-Power Stadium arriva terzo 1-0 consecutivo per la squadra di Pioli, un risultato importante per i rossoneri che continuano la loro risalita in campionato. Queste le principali statistiche prodotte dal match deciso dal gol di Junior Messias:

1- Con il successo per 1-0 contro il Monza, il Milan ha registrato due clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso agosto (contro Bologna e Sassuolo).

2- Considerando tutte le competizioni, il Milan ha collezionato tre partite di fila con la porta inviolata per la prima volta dall'aprile 2022 (serie che arrivò a sette).

3- Il Milan è rimasto imbattuto in 10 degli ultimi 11 derby lombardi in Serie A (7V, 3N), mantenendo la porta inviolata in due dei tre più recenti (contro Cremonese e Monza).

4- Junior Messias ha preso parte a due gol (una rete, un assist) nelle ultime tre presenze in Serie A, solo uno in meno rispetto alle prime 13 gare giocate in questo campionato (due reti, un assist).

5- Le tre reti del brasiliano in questo campionato sono arrivate in trasferta; in generale, 6 degli 8 gol in Serie A di Messias con il Milan sono arrivati fuori casa.

6- Theo Hernández ha collezionato la 150ª presenza con la maglia del Milan in tutte le competizioni.