Milan-Verona 1-2 al 45′: partenza shock! Poi la riapre Kessie | Serie A News

Milan-Verona 1-2 al 45′: il racconto del primo tempo

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – È da poco terminato a San Siro il primo tempo di Milan-Verona, posticipo della 7^ giornata di Serie A. Vediamo come sono andati i primi 45′ di gioco tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i gialloblu di Ivan Jurić. Partenza shock dei rossoneri, che dopo aver rischiato di subire il gol con l’ex Kalinic (bella parata di Donnarumma), vanno sotto sullo 0-2: in pochi minuti prima Barak e poi Zaccagni (tiro al volo da fuori deviato da Calabria) realizzano per l’Hellas. Pochi giri di lancetta e Kessie segna il gol che riapre la gara. All’intervallo il punteggio è di 1-2.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL SECONDO TEMPO DI MILAN-VERONA >>>