Milan-Verona 0-1: Barak sblocca il match di San Siro | Serie A News

Milan-Verona 0-1, rete di Barak per gli ospiti

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Antonin Barak, in avvio di gara, ha subito punito i rossoneri in occasione di Milan-Verona a San Siro. Il centrocampista ex Udinese e Lecce, infatti, ha battuto Gigio Donnarumma da distanza ravvicinata, portando gli scaligeri in vantaggio. L’azione è scaturita in seguito alla traversa colpita di testa da Federico Ceccherini sugli sviluppi di un calcio d’angolo per gli ospiti. Milan-Verona 0-1. SEGUI IL LIVE TESTUALE DEL MATCH DI SAN SIRO >>>